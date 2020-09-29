Лос-Анджелес, США, , 10:30 — REGNUM Фестиваль поп-культуры Comic-Con в Лос-Анджелесе (США) планируют провести в офлайн-формате. Об этом 28 сентября сообщило издание Los Angeles Daily News.

Мероприятие пройдёт с 11 по 13 декабря 2020 года. По словам организаторов, на площадке будут соблюдены все возможные меры по обеспечению безопасности посетителей.

Напомним, Comic-Con — это формат фестивалей поп-культуры, на которых состоятся анонсы различных тематических комиксов, фильмов, игр и книг. Подобные мероприятия проходят в различных странах мира.