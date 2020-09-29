Севастополь, , 10:29 — REGNUM Медицинские маски начнут раздавать в городском общественном транспорте Севастополя с 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам аппаратного совещания.

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»Согласно требованиям Роспотребнадзора пассажир обязан находиться в салоне общественного транспорта в средствах индивидуальной защиты — в маске и перчатках. Мы строго контролируем наличие маски у водителя. С завтрашнего дня стартуют разовые акции по раздаче масок пассажирам бесплатно. В день на маршруты выходят 300 единиц городского транспорта. Всего получим 300 тысяч масок», — сказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Сергей Румянцев.

Также, по поручению главы города Михаила Развожаева, во всём общественном транспорте будут работать кондукторы: они будут на входе раздавать маски и следить, чтобы пассажиры их не снимали в период поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 сентября в Севастополе вновь введён обязательный масочный режим. Это связано с существенным ростом числа выявляемых носителей коронавируса.