Оренбургский район, Оренбургская область, , 10:30 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области директор детского сада попала под уголовное преследование. Женщину подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, заведующая вносила в ведомости ложные данные о работе супруга сторожем в возглавляемом ею детском саду. В результате в 2016—2018 годах директор похитила более 400 тыс. рублей.

Стоит отметить, в сентябре 2020 года осуждена заведующая детским садом в Курманаевском районе. Женщина вносила в рабочие документы ложные сведения о выполнении ее сыном обязанностей сторожа. Директор оштрафована на 15 тыс. рублей.