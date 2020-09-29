Москва, , 10:18 — REGNUM В России с начала выявления коронавируса нового типа значимых мутаций этого патогена не выявлено. Об этом 29 сентября заявили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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Такие выводы были сделаны на основе исследования 653 образцов SARS-CoV-2, которое проводилось государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

"Анализ показал, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории России незначительны», — говорится в сообщении, распространённом Роспотребнадзором.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года учёные в Китае заявили, что к настоящему времени серьёзных мутаций коронавируса нового типа не выявлено. Глава Центра биотехнологий министерства науки и техники КНР Чжан Синьминь уточнил, что в глобальной базе данных о COVID-19 уже насчитывается более 100 тыс. последовательностей генома коронавируса. Однако сравнение более половины из них показало, что между ними есть большие сходства.

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Ранее об отсутствии значимых мутаций в образцах нового коронавируса заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что любое изменение вируса может означать его выход из-под контроля, но специалисты не нашли мутаций, которые грозили бы изменением эпидемиологической ситуации.

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