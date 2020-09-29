Москва, , 10:27 — REGNUM Плановые осенние каникулы во всех школах Москвы начнутся 5 октября и продлятся две недели, до 18 октября, в связи с ростом простудных заболеваний и коронавирусной инфекции. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал 29 сентября в своём блоге.

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Обычно каникулы длятся неделю и в некоторых школах начинаются позднее. Решение отправить всех школьников на отдых в один день принято по рекомендации санитарных врачей, пояснил градоначальник.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству столицы, также приостановят свою работу на две недели. Это поможет избежать лишних контактов и снизит риск заболеваний среди детей.

«В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», — отметил Собянин.

Детские сады и дошкольные группы продолжают работать.

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