Пекин, , 10:15 — REGNUM Состоялся релиз условно-бесплатной ролевой игры Genshin Impact. Об этом 28 сентября сообщило издание PCGamer.

Игра уже доступна на PC, PS4, Nintendo Switch, Android и iOS. В стартовой версии геймеры смогут изучить только два из семи фэнтези-королевств.

Напомним, Genshin Impact — это ролевой экшен, вдохновлённый игрой The Legend of Zelda: Breath of the Wild и проектами серии GTA. В нём геймеры будут путешествовать по открытому миру, собирать команду из различных героев и сражаться с противниками.

