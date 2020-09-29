Москва, , 10:14 — REGNUM Работодателям России рекомендуется отказаться от проведения корпоративных мероприятий в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

"Рекомендуется ограничить <…> любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия», — говорится в сообщении.

Помимо этого, работодателям посоветовали размещать сотрудников на разных этажах, в разных кабинетах, а также предусмотреть организацию работы в несколько смен. Также рекомендуется иметь не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений, масок и перчаток.

Также ведомство рекомендует регулярно в течение дня измерять сотрудникам температуру, а в столовых — пользоваться одноразовой посудой.