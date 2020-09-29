Екатеринбург, , 10:33 — REGNUM Свердловская область приняла уже 1 179 460 доз вакцины от гриппа, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

В рамках нынешней прививочной кампании в регионе рассчитывают привить от гриппа 65% населения, написал губернатор. Это более 2,7 млн жителей.

851 850 полученных доз — вакцины для взрослых (46% от необходимого количества), а 327 610 — детская вакцина (39% от нужного количества). «В ближайшее время мы рассчитываем на новую партию», — добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября 2020 года в регионе зафиксировано 6614 активных носителей коронавируса.

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