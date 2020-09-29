Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Велодорожки и концертная площадка появятся на берегах рек Охты и Оккервиль в Красногвардейском районе Петербурге. Такой проект представили в рамках программы «Твой бюджет», основанной на пожеланиях местных жителей.

Проект благоустройства Охты и Оккервиля «Проектные решения»

Проект благоустройства Охты и Оккервиля «Проектные решения»

Как сообщили ИА REGNUM в Смольном, в ближайшее время бюро «Проектные решения» направит проект благоустройства на согласование в комитет по градостроительству и архитектуре.

Ожидается, что на берегах появятся место для выгула собак, велодорожки, концертная, детская и спортивная площадки. При этом сторону реки Оккервиль, где живут бобры и гнездятся более двух десятков видов птиц, оставят нетронутой.

Проект благоустройства Охты и Оккервиля «Проектные решения»

23 сентября на заключительной проектной сессии горожане обозначали некоторые моменты, которые, по их мнению, требуют корректировки: это соседство пешеходной и велодорожек, главная входная группа. Две детские и две спортивные площадки тоже показались им избыточными.

Планируется, что благоустройство начнут в 2021 году. Оно затронет территорию левого берега Охты — от моста Шаумяна до Уткина моста — и оба берега Оккервиля — от Уткина моста до Заневского моста. Инвестором станет холдинг AAG. Общий бюджет проекта составит не менее 100 млн рублей, половину из которых выделит город, половину — частная компания.

Проект благоустройства Охты и Оккервиля «Проектные решения»

Проект благоустройства Охты и Оккервиля «Проектные решения»

В рамках проекта «Твой бюджет» с июня по сентябрь Центр гуманистической урбанистики UP Европейского университета и архитектурное бюро MLA+ провели семь встреч, на которых горожане обсуждали, как они видят будущее территории. В приоритете для жителей — сохранение уникальной природы берегов.

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