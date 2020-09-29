Оренбург, , 10:15 — REGNUM В Оренбургской области с 1 октября открывается театральный сезон. Министерству культуры поручено организовать проведение театрального сезона при условии соблюдения норм безопасной дистанции и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в указе губернатора от 28 сентября.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском областном драмтеатре им. М. Горького, 165-й сезон учреждение откроет спектаклем, который является визитной карточкой театра — «Капитанская дочка» А.С. Пушкина в постановке народного артиста РФ Рифката Исрафилова. Эта постановка принимала участие в онлайн фестивале «Театральный круг» в Липецке, где ее назвали одной из лучших. Также «Капитанская дочка» была показана в рамках онлайн программы «Большие гастроли».

Добавим, что в регионе с 17 сентября возобновляют свою работу кинотеатры. По данным областного министерства культуры, за первые четыре дня работы кинотеатры приняли более 2100 зрителей. Сейчас открыты практически все кинозалы, за исключением учреждений в двух муниципальных образованиях. В Акбулаке кинотеатр распахнёт двери для посетителей с 1 октября, в Саракташе — с 15 октября.

Добавим, в Оренбужье отмечен рост заболеваемости ОРВИ и СОVID-19. Ужесточен коронавирусных режим для пожилых граждан, усилен масляный режим. Минздрав региона заявил, что делается всё, чтобы избежать закрытия объектов с массовым пребыванием людей.