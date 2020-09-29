Москва, , 10:13 — REGNUM Ходатайство следствия о помещении под стражу депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, обвиняемого в мошенничестве, поступило в Басманный суд Москвы. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе суда.

Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие просит заключить его под стражу до 20 ноября, сообщили в суде ТАСС.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал о возможной отправке Левченко в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Левченко, сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, был задержан 28 сентября в рамках дела о хищении средств регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Дело возбудили в феврале 2019 года.