Петропавловск-Камчатский, , 10:05 — REGNUM На Камчатке поднятые по тревоге дивизионы береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» и «Бал» вышли в позиционные районы для проведения зачётных тактических учений. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

Ракетчики берегового соединения Войск и сил на Северо-востоке России Тихоокеанского флота (ТОФ) во время марша отработали все виды обеспечения — от организации походного охранения до преодоления условно заражённых участков местности и ведения противовоздушной обороны. Безопасность прохождения колонны обеспечивала военная автоинспекция ВВО.

По завершении марша БРК были развёрнуты на дежурных позициях, расположенных на берегу Тихого океана, и подготовлены для выполнения электронных пусков по условным целям.

Всего в учениях задействовано более 300 военнослужащих и 80 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе масштабных командно-штабных учений РВСН, которые пройдут в Иркутской области, более трёх тысяч военнослужащих отработают «обширный перечень задач и вводных», в том числе — по приведению ракетных комплексов в высшие степени боевой готовности.

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