Москва, , 09:59 — REGNUM В России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют более 400 участков дорог, ведущих к интересным туристическим объектам, сообщили в Росавтодоре.

Читайте также: Стартовал сбор заявок на гранты на развитие туризма в России

Дороги, ведущие к памятникам архитектуры, природным заповедникам, живописным местам, отремонтируют в Карелии, Забайкальском крае, Калининградской, Ленинградской, Кировской и Кемеровской областях и др.

Всего в 2020 году ремонт автодорог пройдет почти на 6,1 тыс. объектов нацпроекта в 83 регионах России. Более 14 тыс. км дорог приведут в нормативное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм с 22 сентября начал сбор заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма.

Читайте также: Российский туризм получит на развитие 1,2 млрд рублей