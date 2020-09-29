Москва, , 09:57 — REGNUM Надзор за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые выполняют работы и предоставляют услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, по-прежнему останется в ведении МВД России. Исключать его из своих полномочий правоохранительное ведомство, как это предполагалось ранее, не будет. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник издания уточнил, что разработка законопроекта об исключении из полномочий МВД надзора за проведением техобслуживания машин в настоящее время прекращена.

«Он прошёл стадию публичного обсуждения, но рассматриваться дальше не будет», — подчеркнул источник.

Напомним, в октябре 2019 года на портале проектов нормативно-правовых актов появилась информация о начале разработки МВД РФ законодательной инициативы, согласно которой надзор за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств, будет выведен из полномочий федерального ведомства.

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Пояснялось, что действующая практика является избыточной, так как деятельность компаний и ИП, занимающихся техобслуживанием автомобилей, находится под надзором Роспотребнадзора. Таким образом полномочия двух ведомств дублируются.