Тбилиси, , 10:00 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 314 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 29 сентября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

Всего на текущую дату в стране выявили 5866 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 2324 человека победили инфекцию, в том числе 418 за последние сутки.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 33 пациента. На карантин помещены 5637 человек, в стационаре — 836, в карантинных зонах в гостиницах — ровно 800. С начала пандемии проведено 616 348 ПЦР-тестов на коронавирус, в том числе 3908 за последние сутки. Активных случаев COVID-19 на текущее время — 3483.

Стоит отметить, что в Грузии накануне смягчили требования при выписке лиц с диагнозом COVID-19. Через 12 дней после выявления болезни, если у пациента нет признаков заболевания, он будет считаться здоровым. Повторного теста на коронавирус делать не нужно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии при смягчении протокола лечения от COVID-19 выпишут сотни человек

Читайте развитие сюжета: В Грузии скончалась 55-летняя пациентка с COVID-19