Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко опроверг информацию о том, у пациентов, поступающих в ковидные стационары, изымают мобильные телефоны.

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"Официально никто никому не запрещал. Возможно, есть какие-то меры, когда люди попадают в реанимацию», — предположил сити-менеджер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее информацию об изъятии гаджетов у пациентов с COVID-19 подтвердили в региональном пресс-центре. Мобильные телефоны, сообщали власти, забирают вместе с личными вещами.

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