Москва, , 10:06 — REGNUM Свыше 219 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 29 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 29.09.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 219 156 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 45 698 673, из которых 255 тысяч были сделаны за последние сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 27 сентября под медицинским наблюдением в России находится 224 420 человек.