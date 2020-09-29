Южно-Сахалинск, , 10:09 — REGNUM Проверку информации о проносе педагогом в учебное заведение топора проводят в Сахалинской области. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать оценку произошедшему. По итогам проверки, если на это есть основания, будут приняты меры реагирования.

По сообщению пресс-службы министерства образования региона, в Охе 25 сентября на уроке чтения в классе 2 «Б» школы № 1 учитель показала ученикам топор в качестве наглядного пособия к произведению «Каша из топора». Фактов угроз со стороны учителя в адрес учеников зафиксировано не было. Претензии от родителей также не поступали.

Отмечается, что в министерстве образования региона считают такую практику неприемлемой, поскольку в учебном заведении есть необходимый инвентарь и материально-техническое обеспечение.

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