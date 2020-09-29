Кызыл, , 09:48 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее число подтверждённых случаев достигло 7752.

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Большинство носителей выявлены в Тандинском, Дзун-Хемчикском, Кызылском района, а также городе Кызыле. В стационарах остаётся 61 тяжёлый пациент, восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 43 пациента, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 22. За весь период выздоровело 7052 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

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