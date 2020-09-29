Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM Пять дошкольных учреждений Свердловской области полностью ушли на карантин, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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Четыре детских сада временно закрылись из-за вспышек гриппа и ОРВИ. Ещё одно учреждение отправили на карантин «из-за коронавируса», написал руководитель.

Кроме того, в регионе закрыли 121 группу в детских садах (в 83 произошли вспышки ОРВИ и гриппа, в 38 — случаи COVID-19).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области отправили на карантин 621 класс школ.

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