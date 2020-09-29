Москва, , 09:42 — REGNUM В связи с увеличением числа заразившихся коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал работодателям запретить сотрудникам принимать пищу на рабочих местах, сообщается на сайте ведомства.

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Принимать пищу нужно только в специально отведенной комнате. Если в компании нет отдельной комнаты для обеда, нужно организовать такое помещение с раковиной для мытья рук.

Также руководителям предприятий для профилактики коронавирусно рекомендуется разделить рабочие потоки — разместить сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать работу в несколько смен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор публиковал памятку для работодателей с рекомендациями по профилактике коронавируса.

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