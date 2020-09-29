Барселона, Испания, , 09:40 — REGNUM В ходе манифестаций «комитетов защиты республики» против приговора Верховного суда Испании в отношении экс-главы правительства Каталонии Кима Торры полиция задержала шестерых человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Каталонский карантин».

«Всего в Барселоне за беспорядки задержано 6 человек, один из которых уже был, как оказалось, в розыске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в акциях протеста участвовало около 500 человек. Издание El Periodico отмечает, что из парка Сьютаделла манифестанты разошлись сами.

В то же время ряд СМИ сообщает о по меньшей мере пятерых задержанных.

Верховный суд Испании 28 сентября лишил Кима Торру возможности занимать какие-либо должности в течение 18 месяцев.