Барселона, Испания, 29 сентября 2020, 09:40 — REGNUM В ходе манифестаций «комитетов защиты республики» против приговора Верховного суда Испании в отношении экс-главы правительства Каталонии Кима Торры полиция задержала шестерых человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Каталонский карантин».
«Всего в Барселоне за беспорядки задержано 6 человек, один из которых уже был, как оказалось, в розыске», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в акциях протеста участвовало около 500 человек. Издание El Periodico отмечает, что из парка Сьютаделла манифестанты разошлись сами.
В то же время ряд СМИ сообщает о по меньшей мере пятерых задержанных.
Верховный суд Испании 28 сентября лишил Кима Торру возможности занимать какие-либо должности в течение 18 месяцев.