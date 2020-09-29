Челябинск, , 09:40 — REGNUM В Челябинской области снова возросло число выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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За 28 сентября их было обнаружено 83. При этом 27 сентября заразившихся коронавирусом обнаружили лишь 79. В то же время школьников-носителей за последние сутки было выявлено меньше: трое против шести.

С начала пандемии на Южном Урале зафиксировали уже 16 655 случаев COVID-19. Больных насчитывается 3360 человек. Выписаны уже 12 773.