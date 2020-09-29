Берген, Норвегия, , 09:38 — REGNUM Норвежская студия Rain Games работает над созданием сиквела игры Teslagrad. Об этом сообщалось 28 сентября на официальном сайте разработчиков.

Создатели проекта отметили, что Teslagrad 2, также как и первая часть, будет метроидванией с упором на исследование локаций. Дополнительные подробности будущей игры пока не сообщаются.

Напомним, релиз Teslagrad состоялся в 2013 году. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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