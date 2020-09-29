Заиграевский район, Бурятия, , 09:35 — REGNUM На базе инфекционной больницы в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии вновь открыт стационар для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает районная газета «Вперёд» со ссылкой на главного врача центральной больницы Виктора Коренева.

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"Стационар открыли потому, что коечный фонд в Улан-Удэ пополняется, мест не хватает. Поэтому, по мере необходимости, будем госпитализировать в наше отделение», — отметил он.

Персонал больницы, как сообщается, переходит на полную изоляцию на месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в последние неделю наблюдается рост числа новых носителей коронавируса, в связи с чем растёт занятость коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19. По ситуации на утро 29 сентября этот показатель достиг 66,2%.

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