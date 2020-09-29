Новосибирск, , 09:34 — REGNUM В Новосибирске с 1 по 10 октября в 29-й раз пройдёт Декада пожилого человека. В 2020 году из-за коронавируса она проходит в изменённом формате, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

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"Несмотря на введение ограничений, продолжается системная работа с ветеранами и пенсионерами», — подчеркнули в городской администрации.

С 1 по 10 октября отделы социальной поддержки населения администраций районов города организуют работу «горячих телефонов» — для дополнительных консультаций специалистов.

Кроме того, маломобильные граждане смогут бесплатно пользоваться услугами легкового и специализированного автотранспорта. А с 21 сентября по 18 октября пенсионеры могут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило.

Всего в Новосибирске планируется провести более трехсот различных мероприятий, в том числе в онлайн-формате.