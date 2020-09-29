Великий Новгород, , 09:47 — REGNUM Прокуратура Новгородской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида в деревне Жестяная Горка Батецкого района в годы Великой Отечественной войны. Об этом 29 сентября сообщила Генпрокуратура, по поручению которой действует надзорное ведомство Новгородской области.

В годы Великой Отечественной войны вблизи деревень Жестяная Горка и Черное фашисты и их пособники проводили массовые расстрелы военнопленных и мирного населения. В ходе поисковых работ в 2019 году из земли были извлечены останки 521 человека, среди них — 188 детей. Судебно-медицинская экспертиза установила, что найдены останки жертв карательных операций фашистских оккупантов в 1942—1943 годах. По данному факту органами СКР было возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ «Геноцид».

Материалы по этому делу изучила Генпрокуратура. Было установлено, что в 1942 году для массового убийства советских граждан оккупанты создали «тайлькоманду» полиции безопасности и СД, в составе более 20 лиц, во главе с офицерами немецкого и австрийского происхождения. В роли исполнителей в нее также вошли выходцы из Латвийской ССР, отметили в прокуратуре.

Как установлено, в 1942—1943 годах в деревне Жестяная Горка каратели подвергали пыткам и истязаниям мирных граждан, а также военнопленных, затем убивали людей за пределами деревни, сбрасывая тела в ямы. Членами «тайлькоманды» убито не менее 2600 человек.

«Организатором расправ над советскими гражданами в Новгородской области стал немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Генерал Курт умер в лагере под Воркутой в 1948 году.

«Вместе с тем непосредственные исполнители данных преступлений к уголовной ответственности не привлекались, их преступным действиям процессуальная оценка не давалась», — отметили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре напомнили, что военные преступления нацистов и преступления против человечества не имеют сроков давности.

В связи с этим прокуратура Новгородской области направит в Солецкий районный суд заявление об установлении фактов военных преступлений, преступлений против человечества, а также геноцида народов Советского Союза.

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Как сообщало ИА REGNUM, на месте захоронения убитых людей идет строительство мемориального комплекса «Жестяная Горка», посвященного жертвам Великой Отечественной войны на новгородской земле.

Тем временем поисковики работают у деревни Черное. По архивным данным, на территории Батецкого района находятся останки еще нескольких тысяч мирных жителей.

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