Токио, , 09:26 — REGNUM Сборник игр Super Mario 3D All-Stars значительно обошёл Marvel's Avengers по количеству проданных копий. Об этом 28 сентября сообщило издание Eurogamer.

Издание отмечает, что Super Mario 3D All-Stars стала третьим крупнейшим релизом 2020 года по количеству проданных копий. На первых двух местах находятся The Last of Us: Part II и Animal Crossing: New Horizons.

Напомним, в сборник Super Mario 3D All-Stars вошли три популярные игры про водопроводчика Марио: Super Mario 64, Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Yakuza: Like a Dragon неприятно удивили фанатов PlayStaton 5