Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM Уже 621 класс в школах Свердловской области отправили на карантин из-за заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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321 класс временно закрыли из-за случаев COVID-19. Ещё 300 — из-за вспышек ОРВИ и гриппа. Ушедшие на карантин дети продолжают учиться в дистанционном формате, если они не являются заболевшими.

В регионе растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом, а обстановка по коронавирусу «немного ухудшилась», отметил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор сообщил, что чуть больше половины всех активных носителей коронавируса в Свердловской области — несовершеннолетние (3347 человек из 6614, проходящих лечение).

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