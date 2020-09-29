Ташкент, , 09:21 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» планирует запустить с 5 по 10 октября одиннадцать авиарейсов из Москвы в города Узбекистана, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что билеты на самолет могут купить только граждане Узбекистана, имеющие справку об отсутствии коронавируса. Авиарейсы отправятся в Андижан, Ургенч, Бухару, Термез, Самарканд, Фергану и Наманган.

Кроме того, 5 по 7 октября «Узбекистанские авиалинии» запустит четыре самолета из Санкт-Петербурга в Самарканд, Фергану, Термез и Ургенч.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 сентября из Ташкента отправился первый авиарейс в Дубай, 10 сентября — во Франкфурт, 11 сентября — в Алма-Ату, 14 сентября — в Бишкек.

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