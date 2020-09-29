Токио, , 09:21 — REGNUM Ролевая игра Yakuza: Like a Dragon выйдет на на консоли PlayStation 5 на четыре месяца позже, чем на Xbox Series X. Об этом 28 сентября сообщило издание Eurogamer.

Релиз игры на PS5 запланирован на 2 марта 2021 года. При этом на всех остальных платформах Like a Dragon выйдет 10 ноября 2020 года — причина такой разницы в датах не сообщается.

Напомним, Like a Dragon — это спин-офф серии Yakuza с новым главным героем по имени Ичибан Касуга. Ему предстоит отомстить своего бывшему боссу, объединившись с различными жителями современной Японии.

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