Барнаул, , 09:19 — REGNUM В Алтайском крае по-прежнему продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, а число больных пневмонией среди носителей SARS-CoV-2 только растёт. В связи с этим Алтайский государственный университет принял решение о переходе на дистанционное обучение. Об этом сообщает сегодня, 29 сентября, пресс-служба вуза.

Алтайский государственный университет. Барнаул Andrewwhite97

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Согласно приказу ректора, учёба в удалённом формате начнётся я с 1 октября 2020 г. Лекционные занятия по всем формам обучения будут проходить исключительно дистанционно. Сроки не уточняются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. За выходные скончались 13 пациентов с SARS-CoV-2, а общее число летальных случаев составляет уже 472.

Читайте также: Алтайские пациенты с SARS-CoV-2 все чаще заболевают пневмонией

Накануне стало известно о том, что в Алтайскую краевую клиническую больницу с двухсторонней пневмонией попал алтайский губернатор Виктор Томенко, у которого ранее нашли SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский губернатор попал в больницу с двухсторонней COVID-пневмонией