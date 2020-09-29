Киев, , 09:17 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 3627 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщил специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки от последствий заболевания COVID-19 скончались 69 человек, а выздоровели 1797 пациентов.

Отметим, что сутками ранее в стране подтвердили 2671 случай заражения, зафиксировано 37 летальных случаев, выздоровел 571 пациент.

Всего за время пандемии на Украине выявили 204 932 случая заражения, из них 4065 оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в мэры Киева Борислав Береза был вынужден прервать избирательную кампанию из-за того, что у него выявили коронавирус.

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