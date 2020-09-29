Москва, , 09:12 — REGNUM В Москве все школы, а также учреждения дополнительного образования и досуговые организации одновременно уйдут на каникулы с 5 по 18 октября. Такой указ 29 сентября издал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале градоначальника.

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По его словам, это делается по рекомендации санитарных врачей, чтобы избежать вспышки заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

При этом детские сады в столице в октябре продолжат работать по обычному графику.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы старше 65 лет с 28 сентября по возможности оставаться дома.

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