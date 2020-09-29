Оренбург, , 09:07 — REGNUM В Оренбурге семья, воспитывающая двухлетнего ребенка, вынуждена ютиться в пристрое к дому, который расселен из-за аварийного состояния. Помещение для проживания также является аварийным, сообщает областная прокуратура.

Надзорное ведомство совместно с муниципальными чиновниками провело визуальное обследование жилищных условий семьи. Установлено, что супруги с ребенком проживают в фактическом пристрое к зданию, которое было расселено еще в 2017 году. Из-за отсутствия необходимой информации о подготовке необходимых документов семья не была признана участником программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Прокурор города Андрей Жугин посетил семью и разъяснил порядок признания жилого помещения непригодным для проживания. От супругов принято письменное обращение в надзорное ведомство.

В настоящее время организована проверка, по результатам которой прокуратуре предстоит дать оценку работе муниципальных органов власти по вопросам признания семьи, находящейся в сложной жизненной ситуации, нуждающейся в жилом помещении и постановке ее на соответствующий учет.

Также на контроль взят вопрос о подаче тепла в дом. Ранее СМИ распространили информацию о том, что семья с маленьким ребёнком может остаться без тепла в зимний период.

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