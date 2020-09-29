Москва, , 09:03 — REGNUM Московская выставка «Город: детали» удостоена серебряной награды на ежегодном международном конкурсе в области дизайна A' Design Award & Competition, сообщается на портале мэра столицы.

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Выставка проектов по благоустройству городской среды мегаполисов была представлена в категории «Дизайн мероприятий». В ней приняли участие дизайнеры из 11 стран.

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На выставке были представлены более 250 работ архитекторов и дизайнеров: проекты скверов, спортплощадок, городские арт-объекты, малые архитектурные формы для улиц и т. д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выставка дизайн-решений «Город: детали» прошла с 3 по 5 октября 2019 года в Москве на ВДНХ.

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