Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM Повышенную стипендию в размере 42 тыс. тенге ($97,9) начали получать студенты, обучающиеся по педагогическим направлениям. Об этом написал министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

По его словам, размер стипендии вырос вдвое. Вместе с тем повысился проходной балл для поступления на педагогические специальности. Министр отметил, что благодаря принятым мерам число выпускников с «золотыми медалями», выбравших педагогику для обучения, увеличилось на 70%.

Напомним, в начале 2019−2020 учебного года размер стипендии для будущих педагогов составлял 21 тыс. тенге ($49). В декабре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил повысить привлекательность профессии.