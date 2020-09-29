Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве 29 сентября потеплеет до 17 градусов, сообщили в центре «Фобос».

"Инициатива в атмосфере столичного региона начнет переходить к западной периферии антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, что знаменует собой начало очередной серии бабьего лета», — говорится в прогнозе.

В Москве ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха поднимется до 17 градусов тепла, в Московской области — до 18 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 7 м/с.