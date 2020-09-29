Женева, Швейцария, , 08:56 — REGNUM Общее количество выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом за период с 21 по 27 сентября увеличилось более чем на 2 млн. Об этом 29 сентября сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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В еженедельном информационном бюллетене ВОЗ уточняется, что на 27 сентября число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в мире превысило 32,7 млн, что более чем на 2 млн больше в сравнении с минувшей неделей.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 за этот же период выросло на 36 тыс. и на 27 сентября оно составляло свыше 990 тыс.

Кроме того, уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали Северная и Южная Америка, на долю которых приходится 38% всех новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 52% случаев смерти от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир достиг «ужасающей вехи», после того как число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн.