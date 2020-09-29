Оренбург, , 08:52 — REGNUM В Оренбурге проводится работа по выявлению возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды. Согласно результатам анализов, SARS-CoV-2 на объектах с массовым пребыванием людей не обнаружен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, каждую неделю специалисты берут смывы с поверхностей в зданиях, где расположены магазины, рынки, вокзалы, аэропорт, медорганизации, а также исследуются пробы сточных вод из городских канализационных сетей.

«Количество точек и места отбора проб на каждом объекте определяются исходя из вероятности риска контаминации их искомым патогеном. На объектах торговли критическими точками являются: дверные ручки, ручки тележек, корзин, холодильников, терминалы для банковских карт; в медицинских организациях — полки окон регистратуры, подлокотники кресел для пациентов, перила лестниц, дверные ручки; на объектах транспортной инфраструктуры — дверцы камер хранения, поручни лестниц, полки билетных касс, дверные ручки. Проводится оценка контаминации продуктов питания и их упаковки, реализуемых населению в замороженном и охлажденном виде, как обеспечивающих максимальную сохранность возбудителя COVID-19», — сказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Оренбургской области с начала пандемии выявлено 12 642 случая заражения коронавирусом. Сейчас в регионе отмечен рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. В регионе ужесточен коронавиурсный режим: для пожилых людей установлен режим самоизоляции, для граждан усилен масочный режим.