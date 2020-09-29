Сеул, , 08:57 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее зафиксировали рекордное число случаев контрабанды наркотиков. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году в стране был зафиксирован 661 случай контрабанды наркотиков общим весом 412 076 гр. Конфискат оценивается в 873,3 млрд вон (~$746,9 млн).

Известно, что в 2015 году в Южной Корее было зафиксировано 325 случаев контрабанды (91 тыс. гр.), однако к 2018 году показатель вырос до 659 случаев (361 тыс. гр.).

Отмечается, что из общего объёма наркотиков, изъятых в прошлом году, 183 кг пришлось на кокаин, 117 кг — на метамфетамин.