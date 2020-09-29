Красноярск, , 08:47 — REGNUM Определены победители конкурса по разработке концепции развития Красной площади в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Концепция развития Красной площади в Красноярске Admkrsk.ru

Первое место заняла арт-группа молодых архитекторов «ЧертИ», чей проект получил 77,45 балла. Второе место — у авторского коллектива СФУ под руководством Ирины Крыловой (70,15 балла), третье — у ООО «ПСК «ПроектСтройСервис» (62,25 балла).

Как уточнили в мэрии, за первое место победители получат 250 тысяч рублей, за второе — 150 тысяч, за третье — 75 тысяч.

Всего поступило 14 заявок, для дальнейшего участия допустили пять. Экспертизу работ провели 24−25 сентября.

Победившую концепцию планируют взять за основу для дальнейшего благоустройства территории и доработать вместе с авторами. По словам мэра города Сергея Ерёмина, красноярская Красная площадь «уже давно нуждается в реконструкции и благоустройстве».

Организатором конкурса, который проходит по инициативе краевого правительства и городской администрации, является местное отделение Союза архитекторов России.

Как сообщало ИА REGNUM, многомиллионным иском обернулась реконструкция Красной площади Чебоксар.

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