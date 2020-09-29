Москва, , 08:46 — REGNUM В России отмечается увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным на 29 сентября, превышение эпидпогорога зафиксировано в 20 субъектах РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В основном болеют взрослые люди и дети 7−14 лет. Преимущественно распространены вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и др.

Прививку от гриппа сделали более 24,6 млн человек, что составляет 16,8% от всей численности населения России.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

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