Ставрополь, , 08:56 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье, по данным на утро 29 сентября, достигло 15 тыс. 927. За минувшие сутки в регионе инфекцию выявили у 146 человек, сообщил на своей Instagram-странице губернатор края Владимир Владимиров.

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Отметим, что с 19 сентября на Ставрополье ежедневно выявляют не менее 140 носителей COVID-19. Наивысший пик в этот период пришелся на 26 сентября, когда было зафиксировано 147 фактов заражения.

Накануне на Ставрополье в связи с выздоровлением были сняты с медицинского наблюдения 187 пациентов с коронавирусом, а всего в крае, по официальным данным, переболели уже 11 тыс. 332 человека. Умерли в регионе 317 носителей коронавируса, четверо из них скончались вчера.