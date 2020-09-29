Прага, , 08:43 — REGNUM Правительство Чехии рассмотрит 30 сентября вопрос о введении в стране режима ЧС из-за коронавируса, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

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"В среду, 30 сентября, собираю правительство на внеочередное заседание, чтобы мы по предложению главы минздрава Романа Примулы одобрили введение режима ЧС. Это необходимости», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время общее число выявленных на территории Чехии подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет более 58 тысяч.

Ранее стало известно, что Чехия открывает границу с Россией. С 4 октября 2020 года между двумя странами возобновляется авиасообщение.

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