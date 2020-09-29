Кисловодск, Ставропольский край, , 08:44 — REGNUM Уголовное дело о хулиганстве возбудили на Ставрополье после потасовки двух водителей в дорожной пробке. Местонахождение зачинщика конфликта устанавливается, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел 26 сентября в Кисловодске. По данным следствия, 32-летний водитель внедорожника Mercedes-Benz спровоцировал конфликт с водителем другого автомобиля в пробке в центре города. Затем подозреваемый набросился с ножом на потерпевшего и стал преследовать его, когда тот пытался убежать.

Очевидцы записали инцидент на видео и опубликовали ролик в соцсетях. После этого следственный отдел по Кисловодску направил ходатайство прокурору о передаче материала в свое производство, по результатам изучения которого следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого.