Владивосток, , 09:00 — REGNUM Приморье входит в топ-3 дальневосточных регионов по выздоровлению пациентов от COVID-19. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в Приморском крае общее число выздоровевших от COVID-19 пациентов составляет почти 87%. При этом в регионе каждый день выявляют коронавирус у десятков местных жителей.

Так, за минувшие 24 часа в крае было выявлено 70 фактов заражения этой инфекцией. А всего было зафиксировано 11 679 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ней 10 123 человек, в том числе 109 человек за минувшие 24 часа.

Всего было проведено свыше 352 тысяч тестов на этот вирус.

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