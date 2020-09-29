Луисвилл, США, , 08:42 — REGNUM Решение об отмене в городе Луисвилле (штат Кентукки) комендантского часа, который был введен из-за начавшихся там протестов, приняли городские власти. Об этом 29 сентября сообщил мэр Луисвилла Грэг Фишер, его слова приводит пресс-служба городского правительства.

«Комендантский час послужил своей цели и помог обеспечить безопасность большинства людей дома к 9 часам вечера, так как наш прошлый опыт показал, что большая часть насилия и разрушений происходит после наступления темноты», — заявил он.

Также Фишер уточнил, что, несмотря на то, что во время протестов ранения получили двое сотрудников полиции, один из которых все еще находится в больнице, комендантский час помог обеспечить в городе спокойную ситуацию.

Кроме того, он сообщил, что барьеры в центре города и ограничения движения, установленные на прошлой неделе, сохранятся, но при этом их необходимость будет ежедневно оцениваться в течение ближайших дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что протесты, которые переросли в беспорядки, начались в Луисвилле после гибели при обыске афроамериканки Брионны Тейлор.