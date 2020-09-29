Новосибирск, , 08:34 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 29 сентября, за минувшие сутки выявлено 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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За это же время 63 человека были выписаны с выздоровлением, четыре пациента скончались — мужчина в возрасте 72 года и три женщины, им было 72 года, 73 года и 84 года. В отделениях реанимации сейчас находятся 55 человек, на ИВЛ — 18 пациентов. Всего в регионе выявлено 13 070 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 772 детей, 11 922 пациента выписаны с выздоровлением, умерли 445 человек.

Напомним, по данным на утро 28 сентября за прошедшие сутки в регионе было выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом.