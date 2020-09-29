Москва, , 08:34 — REGNUM В России уже в ближайшие две-три недели будет наблюдаться резкое увеличение числа заражений коронавирусной инфекцией. Таков наиболее вероятный сценарий развития ситуации с распространением SARS-CoV-2. Об этом 29 сентября заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — уточнил в беседе с РИА Новости эксперт.

При наиболее позитивном развитии событий количество новых инфицированных и число летальных исходов начнёт сокращаться уже через неделю.

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По мнению Тавадяна, смысла во введении строгих мер изоляции нет. Они будут эффективными только при изоляции 80% населения, а этого вряд ли удастся добиться.

Напомним, ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев назвал маловероятным повторение пиковых значений по заболеваемости коронавирусной инфекции, которые были зафиксированы в начале пандемии (весной 2020 года).

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Как сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день за всё время пандемии выявлено уже свыше 1,1 млн случаев заражения коронавирусом. Начиная с сентября, количество новых случаев инфицирования в стране увеличивается. Так, если по состоянию на 2 сентября фиксировалось 4,9 тыс. выявленных носителей SARS-CoV-2, то по данным на 28 сентября этот показатель составил уже более 8,1 тыс. заболевших COVID-19.